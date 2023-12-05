قبل يومين من مراسم القرعة.. الإعلان عن ملاعب كوبا أمريكا 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الاتحادان الأمريكي الجنوبي والشمالي لكرة القدم، تفاصيل ملاعب بطولة كوبا أمريكا 2024، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتستضيف 14 مدينة أمريكية منافسات البطولة الصيف المقبل، وتقام منافسات الدور قبل النهائي في شرق رازرفورد بولاية نيو جيرسي، وشارلوت في ولاية كارولينا الشمالية، وتلعب المباراة النهائية يوم 14 يوليو في ميامي بولاية فلوريدا.
وأعلن اتحادا أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، عن المدن المستضيفة للبطولة التي يشارك بها 16 فريقاً.
وستقام مباريات دور الثمانية أيام 4 و5 و6 يوليو في هيوستن، وأرلينجتون بولاية تكساس، وأريزونا ولاس فيجاس، وستقام مباريات الدور قبل النهائي في نيوجرسي يوم 9 يوليو، وفي شارلوت اليوم التالي، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في شارلوت يوم 13 يوليو.
ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة يوم الخميس المقبل في ميامي.
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