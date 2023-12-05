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قبل يومين من مراسم القرعة.. الإعلان عن ملاعب كوبا أمريكا 2024

12/5/2023 7:31:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الاتحادان الأمريكي الجنوبي والشمالي لكرة القدم، تفاصيل ملاعب بطولة كوبا أمريكا 2024، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف 14 مدينة أمريكية منافسات البطولة الصيف المقبل، وتقام منافسات الدور قبل النهائي في شرق رازرفورد بولاية نيو جيرسي، وشارلوت في ولاية كارولينا الشمالية، وتلعب المباراة النهائية يوم 14 يوليو في ميامي بولاية فلوريدا.

وأعلن اتحادا أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، عن المدن المستضيفة للبطولة التي يشارك بها 16 فريقاً.

وستقام مباريات دور الثمانية أيام 4 و5 و6 يوليو في هيوستن، وأرلينجتون بولاية تكساس، وأريزونا ولاس فيجاس، وستقام مباريات الدور قبل النهائي في نيوجرسي يوم 9 يوليو، وفي شارلوت اليوم التالي، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في شارلوت يوم 13 يوليو.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة يوم الخميس المقبل في ميامي.

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