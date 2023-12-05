الوطني الاتحادي يعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم،

في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويتضمن تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي المحال من الفصل التشريعي السابع عشر، محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

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