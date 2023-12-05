بمشاركة 2.4 مليون شخص.. «تحدي دبي للياقة» يحطم الأرقام القياسية في دورته السابعة

بعد شهر كامل من أنشطة الصحة واللياقة البدنية، اختتمت الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، بمشاركة 2,406,181 شخصاً في جميع فعالياتها الممتعة التي أقيمت على مدار 30 يوماً.

وقد حطمت المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأرقام القياسية على مستوى المدينة مرة أخرى، حيث جمعت الأصدقاء والعائلات والزوار والزملاء معاً للالتزام بالعادات الصحية واتباع نمط الحياة الأكثر نشاطاً.



واجتذب «تحدي دبي للياقة» هذا العام، الذي حطّم أرقام دورة العام 2022، أشخاصاً من جميع الأعمار والقدرات البدنية، وأضفى أجواءً تفيض بالصحة والعافية على جميع أنحاء دبي، وترك أثراً إيجابياً دائماً على جميع المشاركين الذين التزموا بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً.



وأقيم «تحدي دبي للياقة» في الفترة من 28 أكتوبر حتى 26 نوفمبر، وقد تضمن ثلاث قرى للياقة البدنية: «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» المحبوبة، و«مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية» برعاية هيئة الطرق والمواصلات، و«مركز الجري والدراجات الهوائية». واستقبلت هذه القرى عدداً كبيراً من الزوار بلغ 400,000 طوال فترة التحدي، حيث كانت قرى رئيسية تجمع عشاق اللياقة البدنية لاستكشاف العديد من الأنشطة وتجربة مجموعة متنوعة من عروض اللياقة البدنية مع الاستمتاع بمشاعر الصداقة مع زملائهم المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، أدّى 26 مركزاً للياقة البدنية المجتمعية دوراً محورياً في تحفيز الأفراد وإلهامهم على المستوى العام.

وكانت هذه المراكز بمثابة منصات للياقة البدنية والعافية يسهل الوصول إليها.

كما قدّم «تحدي دبي للياقة» حدثين ضخمين كانا فرصة لعيش تجربة لا تُنسى واستكشاف أبرز معالم مدينة دبي الرائعة، فقد تم إغلاق شارع الشيخ زايد الشهير أمام السيارات حتى يتمكن الأفراد من ركوب الدراجات والجري في قلب دبي.

واستقبلت الدورة الرابعة من «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد ما يزيد على 35,000 درّاج، قطعوا مجتمعين مسافة هائلة تزيد على 546,000 كيلومتر. ولتعزيز مكانته كأكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، جمع الحدث راكبي الدراجات من جميع الأعمار والقدرات، وروّج لوسيلة التنقل الصديقة للبيئة مع فرصة لاستعراض بعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة. وكانت الدورة الخامسة من «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي الأكبر حتى الآن.



وفي تعزيز كبير لروح المجتمع الواحد، قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 226,000 مشارك يرتدون قمصاناً موحدة مقدمة من سن أند ساند سبورتس، مما عزز مكانة الحدث كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم. وقد حقق «تحدي دبي للجري» نجاحاً كبيراً بفضل تصميم المشاركين والتزامهم، مما عزز الشعور بالوحدة والهدف المشترك.



وشارك إلى جوار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رائدا الفضاء دكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وانضم إليهما رواد الفضاء زملاء النيادي من طاقم البعثة 69 في رحلته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في الحدث رواد الفضاء الأمريكيون: ستيفن بوين ووارين هوبيرغ وفرانسيسكو روبيو، ورواد الفضاء الروس: سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين وأندريه فيديايف، حيث جاءت هذه المشاركة كلفتة تظهر أهمية ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وهي الدعوة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل مجتمع صحي حيوي ونشط.



وقدّم رائد الفضاء دكتور سلطان النيادي علم «تحدي دبي للياقة» إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع انطلاقة «تحدي دبي للجري»، في بادرة تقدير لحرص سموه على أن يكون مجتمع دبي مجتمعاً نشطاً مبادراً لممارسة الرياضة التي تعد من أهم أسباب الحفاظ على صحة الإنسان.



إضافة إلى ذلك، أقيم «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لأول مرة ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة»، حيث شهد إقبالاً كبيراً وركب نحو 1,000 مشارك أمواج مياه سد حتا الهادئة مع الاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة.

وأعرب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن سعادته بالنجاح الكبير للدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، وقال: «أثبت تحدي دبي للياقة مرة أخرى أنه فعالية مجتمعية مهمة للغاية تعزز توحد مجتمعنا نحو الوصول لمزيد من الصحة والعافية. ويعكس الإقبال والمشاركة الكبيرة حماس سكان دبي وزوارها المتزايد نحو تبني نمط الحياة النشط. ويسرنا أن نرى الأثر الإيجابي الذي أحدثه التحدي على الصحة البدنية والنفسية للمشاركين. ولم يكن هذا النجاح الكبير سيتحقق لولا الدعم الذي لا يقدر بثمن من شركائنا ورعاتنا ومتطوعينا، حيث أدى تفانيهم والتزامهم بتعزيز نمط الحياة الصحي دوراً مهماً للغاية في هذا الإنجاز.

ومع اختتام الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة، فإن إرثه سيواصل إلهام الجميع لإعطاء الأولوية لصحتهم وعافيتهم. وقد حفّز هذا التحدي شغفاً باللياقة البدنية داخل المجتمع، وشجّع الأفراد على إجراء تغييرات طويلة الأمد في نمط حياتهم ستعود عليهم بالنفع لسنوات قادمة».

من جانبه، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «مع انضمام أكثر من 2.4 مليون مشارك إلى تحدي دبي للياقة هذا العام، أظهرنا مرة أخرى التزامنا الراسخ بتعزيز صحتنا البدنية والنفسية على المستوى الجماعي، حيث نسعى كمجتمع متحدٍ من أجل بناء مستقبل أكثر صحة ونشاطاً. وقد تم إطلاق تحدي دبي للياقة بهدف إتاحة الفرصة للجميع لاستكشاف مجموعة رائعة من مرافق اللياقة البدنية في مدينتنا وتبني نمط حياة أكثر نشاطاً.

ولكن لا ينبغي أن تنتهي التغييرات الإيجابية والعادات الصحية التي تبناها الجميع بانتهاء تحدي دبي للياقة، وأحث الجميع على اعتبار ذلك نقطة انطلاق للصحة والعافية مدى الحياة». وأضاف: «حققت الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة نجاحاً كبيراً، وأتقدم بخالص الامتنان لجميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز الرائع».

فعاليات مشوقة





قدّم «تحدي دبي للياقة» عدداً من الإضافات المشوقة إلى قائمة الفعاليات الخاصة به، وكان من بين الفعاليات البارزة الدورة الافتتاحية من «تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية» و«تحدي دبي الجنوب للجري»، التي شارك فيها أكثر من 1,000 شخص لقضاء يوم من المرح والتمارين الرياضية والأنشطة المجتمعية. ومن الفعاليات الرائعة الأخرى «أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة» من أديداس وليز ميلز، والتي أقيمت في شارع الشيخ زايد وحطّمت الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس، وقد شارك فيه أيضاً أشخاص من أكثر من 50 جنسية مختلفة بقيادة مدربي ليز ميلز المشهورين. كما كان «كأس دبي للبادل» من الفعاليات البارزة خلال التحدي، حيث قدّم مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل العيادات المجانية للجمهور، وبرنامج الناشئين، والبطولات المجتمعية، ونقاشات حول هذه الرياضة، وبطولات البادل للهيئات الحكومية، بمشاركة أكثر من 8,000 فرد على مدار الشهر.

إضافة إلى ذلك، كان سباق الترايثلون في أورا سكاي بوول من أبرز الفعاليات ضمن أجندة التحدي، إذ شارك 100 شخص في هذا التحدي الفريد، حيث كان يتعين على المشاركين إتمام مسافة 3 كم على آلة التجديف الثابتة، ومن ثمّ دورة لمسافة 3 كم على الدراجة الهوائية الثابتة، واختتام المشاركة بالسباحة دائرياً لمسافة 250 متراً على طول حوض السباحة اللامتناهي المذهل الذي يقع على ارتفاع 200 متر. وأقيم أيضاً تدريب مكثف لرياضات «بودي كومبات» لمدة ساعتين ونصف الساعة بقيادة أفضل المدربين العالميين من ليز ميلز في مركز اللياقة البدنية في واحة دبي للسيليكون، بالشراكة مع فيتنس فيرست واحة دبي للسيليكون.

وطوال فترة التحدي تمكّن المشاركون أيضاً من حضور مجموعة واسعة تشمل الآلاف من حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف أشكال التمارين المفضلة لديهم والمشاركة فيها، من الرياضات التقليدية مثل كرة القدم والتنس إلى اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة مثل اليوغا في الهواء الطلق ورياضة البادبول، ومن التدريبات عالية الكثافة إلى جلسات التأمل، مما يضمن تجربة لياقة بدنية شاملة للجميع. وقد امتد تأثير «تحدي دبي للياقة» أيضاً إلى ما هو أبعد من النشاط البدني، حيث أتيحت العديد من عروض التجزئة على المنتجات وخدمات الصحة والعافية. وتمكن المشاركون من الاستفادة من الخصومات الحصرية المقدمة من مجموعة واسعة من شركاء التجزئة، مما شجعهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة بعد انتهاء التحدي.

شراكة



عقد «تحدي دبي للياقة» شراكة مع مجموعة من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية الرائدة عالمياً، بما في ذلك يور فيتنس كوتش، ويلبيز، وستيبي، وفيتز، وكوردايركشن، وفيتبيت، وليز ميلز، وإنهاب، وفاست، وكوانتد، وهايجير، ورانكيبر، وتيكنوجيم. وقد تم تصميم «تحدي دبي للياقة» لتحفيز الأفراد على الحركة ومساعدة دبي على أن تصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، كما تعاون التحدي مع العديد من العلامات التجارية الرياضية العالمية، بما في ذلك بوما، وأديداس، وريبوك، ونايكي، وفيتبيت، وبيبسيكو، وأندر آرمور، ومدرسة كرة القدم، وأكاديمية راجستان رويالز، وأكاديمية ميلان، حيث أظهرت هذه العلامات التجارية دعمها من خلال الفعاليات المخصصة والعروض الترويجية الحصرية. وشاركت مدارس من جميع أنحاء المدينة أيضاً في هذا الحدث من خلال فعاليات 30x30 التي تم دمجها في اليوم الدراسي، إضافة إلى إجراء زيارات إلى قرى اللياقة البدنية، بهدف غرس العادات الصحية في الجيل القادم. وأشرك التحدي أيضاً قطاع الشركات، حيث انضمت شركات من القطاعين الحكومي والخاص إلى التحدي لإبراز أهمية تحسين التمارين الرياضية لصحة الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم.

10 ملايين



شارك أكثر من 10 ملايين شخص في «تحدي دبي للياقة» منذ إطلاقه في العام 2017. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، ساهم التحدي في عددٍ لا يُحصى من التحولات في مجال اللياقة البدنية وجودة الحياة، فقد أثر بشكلٍ إيجابي على حياة الكثيرين وحفّزهم، بغض النظر عن مستوى لياقتهم البدنية وقدراتهم. وقد شهد التحدي منذ إطلاقه زيادة مطردة في الاهتمام والمشاركة مع ارتفاع عدد المشاركين المسجلين بنسبة 206 بالمئة مقارنة بعدد 786,000 مشارك في أول دورة له في العام 2017. كما ارتفع عدد المشاركين في «تحدي دبي للجري» من 70,000 مشارك في الدورة الأولى في العام 2019 إلى 226,000 في العام 2023، فيما ارتفع عدد راكبي الدراجات المشاركين في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» من 20,000 في العام 2020 إلى 35,000 هذا العام. وتجعل هذه المبادرة السنوية من دبي المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم لسكانها وزوارها شهراً كاملاً من حصص اللياقة البدنية والأنشطة والفعاليات المجانية والشاملة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في جميع أنحاء الإمارة.

تعزيز نمط الحياة الصحي



ساهم «تحدي دبي للياقة» منذ دورته الأولى في العام 2017، في تحقيق نمو ملحوظ في المرافق والفعاليات الرياضية بالمدينة، حيث أدى تركيز المبادرة على تعزيز نمط الحياة الصحي والنشط إلى تطوير أحدث المرافق والأماكن في جميع أنحاء المدينة، مع زيادة في بناء المجمعات الرياضية الحديثة ومراكز اللياقة البدنية والمساحات الترفيهية الخارجية. واليوم، توفر دبي بكل فخر العديد من مناطق التمرين في الهواء الطلق، ومسارات واسعة للجري وركوب الدراجات الهوائية، وحمامات السباحة، والساحات الرياضية، وغير ذلك الكثير، مما يجعلها وجهة للياقة البدنية عالمية المستوى متاحة للجميع بتكلفة معقولة.

دعم



يواصل «تحدي دبي للياقة» تلقي الدعم الكبير من الشركاء في كل من القطاعين الحكومي والخاص، مما يؤكد روح التعاون لديها. ومن خلال الرؤية المشتركة المتمثلة في تعزيز مجتمع أكثر صحة، تساعد هذه الشراكات في تعزيز مهمة «تحدي دبي للياقة» لإلهام الأفراد لإعطاء الأولوية لرفاهيتهم وبناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع بشكل عام.

جدير بالذكر أن «تحدي دبي للياقة» تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس، وبلو، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من e&، ولا روش بوزيه، وميرا للتطوير العقاري، ومبادلة للرعاية الصحية، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات،

وأڤيڤ، وشمال القابضة – كايت بيتش، وإعمار، والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة العربية للسيارات، وسيغنا، وإمارات، وليبتون، وسيرو، وتيكنوجيم، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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