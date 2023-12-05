ندوة كراسي الأستاذية الهندسية في أمريكية الشارقة تطرح حلولًا مستدامة من أجل الحياد المناخي

(MENAFN
- American University Of Sharjah ) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 5 ديسمبر 2023 — استضافت كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة اليوم أول ندوة لكراسي الأستاذية الهندسية حول بناء حلول مستدامة لتحقيق الحياد المناخي في ظل مواجهة تحديات الاستدامة والمواءمة مع المبادرة الاستراتيجية للجياد المناخي 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الندوة في وقت تستضيف فيه دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، والذي يشهد مشاركة كبيرة من طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
نظم الندوة، التي جمعت أكثر من 150 مشارك ومشاركة من الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية المتعددة الخلفيات والتخصصات، الدكتورة أماني العثمان، أستاذة الهندسة الكيميائية والبيولوجية وكرسي أستاذية أبحاث بتروفاك في الطاقة المتجددة، والدكتور مهدي غميم، أستاذ الهندسة الميكانيكية وكرسي أستاذية دانة غاز في الهندسة الكيميائية، والدكتور رامي حويلة، أستاذ الهندسة المدنية وكرسي أستاذية رياض صادق في الهندسة المدنية.
وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية: "إن هذه الندوة هي أكثر من مجرد فعالية أكاديمية، إنها دعوة إلى تغيير قابل للتنفيذ. نحن نقف في طليعة الابتكار الهندسي، ونوجه خبراتنا الجماعية وأبحاثنا لدفع الأجندة العالمية للاستدامة. مهمتنا تتجاوز المناقشات النظرية. إننا ملتزمون بتقديم حلول ملموسة من شأنها تشكيل مستقبل مرن ومستدام".
وضمت الندوة مجموعة من الكلمات الرئيسية قدمها متحدثون مرموقون هم الدكتور أنطونيو ناني، رئيس معهد الخرسانة الأمريكي، والدكتور دين فرانك، رئيس مركز التميز التابع لجامعة الشرق الأدنى للخرسانة المحايدة للكربون، ونضال زعتري، المدير التجاري لشركة فاين الصحية القابضة، وأوليفر كرافت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، والدكتورة ماريا تورو تروكونيس، مؤسسة ومديرة جمعية تصميم التعلم والتعليم من أجل التنمية المستدامة؛ ونيل فليمنج، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هندسة سلامة الأصول.
وقالت الدكتورة العثمان: "بينما نخوض غمار تجربة دخول آفاق جديدة للطاقة المتجددة، يظل تركيزنا ثابتًا على الحلول الرائدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية".
ضمت الندوة أيضًا حلقة نقاشية كانت من أبرز أحداث المؤتمر أدارتها خريجة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ميساء جرجوس، وضمت خريجي الجامعة الدكتور غانم قشواني، وتالا النونو، ورنا جمشيد، والشيخ فادي قيس وأمجد أزمير. كما أدارت الدكتورة نوريتا أحمد، مديرة مركز الابتكار في التدريس والتعلم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، جلسة حوارية ضمت هيرا حفيظ الرحمن، مديرة ابتكار الشباب في مكتب اليونيسف للابتكار في ستوكهولم، السويد، وأحمد ريان عباسي، طالب الهندسة الصناعية في الجامعة الأمريكية في الشارقة ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة مجموعة مجموعة رواد النموذج.
وقال الدكتور غميم: "إن الهندسة هي المحفز للتغير البيئي. وهذه الندوة هي بمثابة منارة لتوجيه جهودنا المبتكرة لخلق عالم مستدام"، وهو ما أكد عليه الدكتور حويلة قائلاً: "في مجال الهندسة المدنية، الاستدامة ليست خيارًا، بل ضرورة. نحن هنا لتعزيز الهياكل المستدامة التي ستحدد مستقبل المشاهد الطبيعية الحضرية لدينا".
تلقت مسابقة الملصقات الخاصة بالطلبة 52 مشاركة، تم اختيار 28 منها، عرض فيها الطلبة أبحاثهم ومشاريعهم المبتكرة حول موضوعات الاستدامة.
تم تنظيم الندوة بالشراكة مع شركة فاين الصحية القابضة وبرعاية شركة الدهانات الآسيوية وبيتون الإمارات ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية.
MENAFN05122023006656014440ID1107538436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.