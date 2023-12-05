(MENAFN
- Edelman) "تويو" أول تطبيق رائد لتوصيل الطلبات يوفر خاصية "الدفع لاحقاً"
الرياض، المملكة العربية السعودية، 05 ديسمبر 2023: أعلن تطبيق "تويو" السعودي الرائد في التوصيل الطلبات، إدخال المزيد من التحسينات على تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تقديم خاصية "الدفع لاحقاً ". وقد تم إطلاق الخدمة في يناير 2023، والذي سرعان ما اكتسب شعبية كبيرة في غضون أشهر قليلة، ما جعله أول تطبيق ذكي في المملكة يقدم هذه الخاصية المميزة التي توفر المزيد من السهولة والمرونة لسداد قيمة المشتريات مما الهم باقي الشركات المنافسة لتحذو حذوه.
وحتى يستفيد المستخدمون من خاصية "ادفع لاحقاً مع تويو"، كل ما عليهم هو فتح التطبيق واختيار هذه الخاصية خلال عملية السداد دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية نظير الاستفادة من هذه الخاصية، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين. ولمزيد من الراحة وسهولة الوصول للعملاء، تتوفر خاصية "ادفع لاحقاً مع تويو" في جميع مدن المملكة.
وتساعد خاصية "ادفع لاحقاً مع تويو" في تطبيق "تويو" العملاء على طلب المنتجات التي يرغبون في شرائها وسداد قيمتها لاحقًا، ما يتيح لهم المزيد من المرونة لإدارة شؤونهم المالية بشكل أكثر كفاءة، والتسوق دون قيود الدفع الفورية، فضلاً عن تمكين المستخدمين من التسوق بسرعة وسهولة، سواء لشراء هدية عفوية أو شراء احتياجات مُخطط لها.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي التجاري لتطبيق تويو، زياد العجلان: "إن التزامنا بتوفير الراحة والمرونة لعملائنا وضمان حصولهم على خدمة عالية الجودة، حفزنا على اعتماد خاصية ادفع لاحقاً مع تويو، والتي كان لها دور أساسي في نجاح وانتشار التطبيق والارتقاء بمستوى رضا العملاء من خلال تبني هذا الحل المبتكر لسداد قيمة المشتريات."
وأضاف العجلان: "يتماشى توفير خاصية "ادفع لاحقاً مع تويو" مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز قدرتنا على الابتكار وتزويد عملائنا بحلول تشهد تحديثًا بشكل مستمر. ومع ارتفاع الطلب على خيارات الدفع المرنة، فإن تطبيق "تويو" يعد اليوم، أداة رئيسية لتلبية مختلف تطلعات المستهلكين."
ويجدر بالذكر، أن شركة "ريسيرتش آند ماركت" قد أجرت دراسة، ونشرت نتائجها في نهاية العام 2022، وقد أوضحت الدراسة أن من المتوقع أن ينمو قطاع مدفوعات "الدفع لاحقاً"، في المملكة العربية السعودية بأكثر من 80% خلال العام 2022. كما توقع البحث، نموها بمعدل نمو سنوي مركب بما يزيد عن 40% من العام 2022 إلى العام 2028، ويشمل ذلك بضائع تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للبضائع العالمية التي يتم شراؤها من خلال خيار "الدفع لاحقًا"، لتحقق نموًا مذهلًا من 433,7 مليار دولار أمريكي في العام 2022 إلى 960,6 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2028، مما يؤكد على إمكانات النمو الكبيرة التي يتمتع بها خيار "الدفع لاحقاً"، ليس فقط في السوق السعودية، ولكن أيضًا على مستوى العالم.
ويسهم تطبيق "تويو" في تعزيز ودفع نمو قطاع التسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وفي ذات الوقت، تلبية مختلف تطلعات العملاء الذين يفضلون تجارب التسوق الرقمية.
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نبذة عن "تويو":
تويو هو تطبيق سعودي رائد في توصيل الطلبات يقع مقره في المملكة العربية السعودية ويربط المستخدمين، المتاجر والممثلين في جميع أنحاء المملكة. كما يوفر التطبيق منصة تتيح للعملاء إيجاد وشراء وتسليم كل احتياجاتهم من خلال تطبيق واحد، بدءً من توصيل الطلبات من المطاعم حتى توفير جميع حاجيات وأساسيات المنزل إضافة إلى خدمات توصيل الطرود، ويدمج تويو التجارة الإلكترونيّة والخدمات اللوجستية في منصة واحدة، مما يوفر تجربة سلسة مدعومة بالخدمات اللوجستية القوية والتكنولوجيا المتطورة. ويؤمن تويو عالماً من الفرص التي تناسب الجميع من العملاء والشركات، فضلاً عن دوره في تعزيز أعمال المتاجر في خلق فرص عمل وتلبية احتياجات العملاء اليومية.
يتوفر تطبيق تويو للتحميل على متجر آبل ستور وجوجل بلاي وآب جاليري من هواوي.
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