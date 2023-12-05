العضو المنتدب لشركة هاي تك تنضم إلى الخبراء في مدينة إكسبو دبي لمناقشة التعاون نحو تحقيق الوصول إلى صافي الصفر

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 ديسمبر 2023: انضمت جافيريا إيجاز، العضو المنتدب لشركة هاي تك للحلول التكنولوجية الذكية المبتكرة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من مجموعة فارنك، إلى نخبة من أبرز خبراء الصناعة في مدينة إكسبو دبي لتقديم عرض توضيحي حول كيفية مساهمة حلول إدارة المرافق الذكية من هاي تك بالتعاون في رحلة الوصول نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
أكدت إيجاز خلال جلسة النقاش التي تم انعقادها اليوم في جناح تنمية الطفولة المبكرة، على أهمية الحصول على بيانات عالية الجودة والتحليلات وإصدار الشهادات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والاستهلاك التنبؤي للطاقة من خلال منصتها الرقمية باور تك.
تم تطوير باور تك داخليًا من قبل مهندسي هاي تك، وهي أداة مراقبة رقمية شاملة لأداء الطاقة تعتمد على البيانات، والتي تدعم مديري المرافق من خلال القياس والتتبع والمراقبة والمعايير الفعالة لاستهلاك الطاقة والمياه بالإضافة إلى إدارة النفايات، حيث يساعد هذا التحليل على تقليل انبعاثات الكربون التي تعتبر أساسية لتحقيق أي خريطة طريق نحو الوصول إلى صافي الصفر.
وفي هذا السياق علقت إيجاز قائلة: "يمثل الحصول على بيانات عالية الجودة تحديًا، إذ أصبح يدرك الآن مديرو مرافق تنمية الطفولة المبكرة كيفية استخدام المصادر المختلفة وتبسيط المعايير، والتي يمكنها بعد ذلك الاستفادة من تحليلات البيانات لتتبع مقاييس الاستدامة والإبلاغ عنها، وبالتالي يمكّن منظمة تنمية الطفولة المبكرة من وضع وتحقيق أهداف طموحة، والحد من النفايات وتقليل انبعاثات الكربون".
وأضافت إيجاز قائلة: "تدعم باور تك أيضًا (تيرا – جناح الاستدامة) في مدينة إكسبو دبي عند التقدم للحصول على شهادة مثل LEED لإثبات التزامها بممارسات البناء المستدامة والصحية بما في ذلك توليد الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية".
واختتمت إيجاز حديثها قائلة: "تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي والبيانات أيضًا على قياس وتحليل البيانات من الأجهزة الميدانية لجعل تنبؤات استهلاك الطاقة أكثر دقة وكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الأمان، حيث يمكن لمديري الطاقة والمرافق التنبؤ بأداء المعدات وإجراء الصيانة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل وتكاليف الإصلاح".
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