فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: أنفاق حماس أكبر من شبكة قطار لندن

(MENAFN
- Palestine News Network )
بريطانيا/PNN-قالت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، إن تقديرات الجيش الإسرائيلي أن شبكة أنفاق حركة حماس بغزة أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.
وأضاف أن الحكومة تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير هذه الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي، وكشف أنها تلقت مساعدة أميركية بـ320 مليون دولار لتقنيات مكافحة الأنفاق دون جدوى.
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