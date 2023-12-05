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فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: أنفاق حماس أكبر من شبكة قطار لندن

12/5/2023 7:19:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-قالت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، إن تقديرات الجيش الإسرائيلي أن شبكة أنفاق حركة حماس بغزة أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وأضاف أن الحكومة تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير هذه الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي، وكشف أنها تلقت مساعدة أميركية بـ320 مليون دولار لتقنيات مكافحة الأنفاق دون جدوى.

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