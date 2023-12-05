واشنطن وفيينا تعربان عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الإنساني بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN-أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا، عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين، وشددتا على ضرورة حماية المدنيين.
وأصدرت وزارتا خارجية البلدين، الثلاثاء، بيانا مشتركا في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والنمسا لعام 2023، المنعقد في العاصمة فيينا.
وذكر البيان أن الحوار الاستراتيجي ناقش قضايا أمنية عالمية وإقليمية، والتطورات في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها.
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا مجددا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وذكر أن البلدين أعربا عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين فيه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
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