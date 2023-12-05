واشنطن وفيينا تعربان عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الإنساني بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN-أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا، عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين، وشددتا على ضرورة حماية المدنيين.

وأصدرت وزارتا خارجية البلدين، الثلاثاء، بيانا مشتركا في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والنمسا لعام 2023، المنعقد في العاصمة فيينا.

وذكر البيان أن الحوار الاستراتيجي ناقش قضايا أمنية عالمية وإقليمية، والتطورات في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا مجددا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وذكر أن البلدين أعربا عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين فيه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.