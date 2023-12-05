نتنياهو يرفض طلبا أميركيا بتوسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) اليوم، الثلاثاء. وقرر نتنياهو نقل القرار بخصوص المساعدات الإنسانية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وكان من المقرر أن يصادق كابينيت الحرب، خلال اجتماعه أمس، على توسيع المساعدات الإنسانية، بنا على طلب الإدارة الأميركية، لكن تقرر عدم الاستجابة للطلب الأميركي ونقل المداولات إلى الكابينيت.
كذلك رفض كابينيت الحرب زيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في إسرائيل. وكان جهاز الأمن الإسرائيلي قد طلب زيادة عدد العمال الفلسطينيين بهدف منع أزمة اقتصادية في الضفة.
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