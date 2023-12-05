نتنياهو يرفض طلبا أميركيا بتوسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) اليوم، الثلاثاء. وقرر نتنياهو نقل القرار بخصوص المساعدات الإنسانية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وكان من المقرر أن يصادق كابينيت الحرب، خلال اجتماعه أمس، على توسيع المساعدات الإنسانية، بنا على طلب الإدارة الأميركية، لكن تقرر عدم الاستجابة للطلب الأميركي ونقل المداولات إلى الكابينيت.



كذلك رفض كابينيت الحرب زيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في إسرائيل. وكان جهاز الأمن الإسرائيلي قد طلب زيادة عدد العمال الفلسطينيين بهدف منع أزمة اقتصادية في الضفة.