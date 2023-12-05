وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة وبائية بقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الثلاثاء، من كارثة انتشار أمراض وبائية بقطاع غزة جرّاء النقص الحاد بالمياه والغذاء والدواء ومستلزمات النظافة لدى النازحين.





وقالت الكيلة في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة رام الله بالضفة الغربية، إن "الحالة الوبائية في مراكز اللجوء من مدارس وتجمعات مستشفيات وصلت إلى إحصائيات كارثية بكل معنى الكلمة".





ولفتت إلى أن ذلك يأتي "جرّاء النقص الحاد في المياه والغذاء والدواء والمستلزمات التي تتعلق بالنظافة، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين وبأعداد مخيفة تنذر بالكارثة المحققة".





وأشارت الكيلة إلى أنه تم رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة من الأمراض المعدية بين المواطنين النازحين".





ووفقا للوزيرة، تم تسجيل أكثر من 117 ألف حالة التهاب تنفسي حاد، وأكثر من 86 ألف حالة إسهال وجفاف حاد عند الأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من 50 ألف حالة مرض جلدي منها 26 ألف حالة جرب وتقمل، وأكثر من 2400 حالة جدري.





وتابعت أن "عدد الحالات المرضية التي سجلت خلال شهر واحد من العدوان على قطاع غزة من مرض الإسهال لدى الأطفال، تفوق عدد الحالات التي سجلت للمرض نفسه للفئة العمرية نفسها خلال العامين 2020 و2021".





ولفتت الكيلة إلى أنه "تم رصد ازدياد في حالات مرض التهاب الكبد الوبائي، حيث تم تسجيل حوالي ألف حالة مصابة بالمرض وهذا خطير جدا"، وفق تأكيدها.





وتطرقت الكيلة إلى الأوضاع على مستوى القطاع الصحي في عزة، والنقص الحاد في عدد الأسرّة والأدوية.





وأشارت إلى أن "عدد النازحين في غزة بلغ أكثر من 1.8 مليون مواطن، أي ما يقارب 80 بالمئة من سكان القطاع.





وقالت: "لا تزال 20 مستشفى خارج الخدمة، وبلغت نسبة الإشغال في مشافي جنوب قطاع غزة حتى الآن أكثر من 216 بالمئة، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود".





وبيّنت الوزيرة أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، "خلّفت دمارًا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة".





وأفادت بأن حصيلة الضحايا تجاوزت "15900 شهيد وأكثر من 42 ألف جريح، وأكثر من 70 بالمئة من الجرحى نساء وأطفال (أكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة)".