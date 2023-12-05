وصول طائرة مساعدات أردنية مخصصة لغزة إلى مطار العريش

وصول طائرة مساعدات أردنية مخصصة لغزة إلى مطار العريش
التاريخ
12/5/2023 7:18:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت طائرة المساعدات الاغاثية التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الثلاثاء، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية تمهيدا لإدخالها عبر معبر رفح لأهلنا في غزة.
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