بـ 3 مكونات فقط.. مشروب سحري لتنقية الجسم من السموم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمتع جسم الإنسان بآلياته الخاصة للتخلص من الفضلات والسموم، ولكن هناك أوقات لا يستطيع فيها الكبد والكلى إزالة السموم بسهولة، وعندها يمكن تضمين مشروب بسيط في النظام الغذائي لحل المشكلة.

ويعد تناول مشروب بسيط عبارة عن مزيج من الشمندر والكركم طريقة سحرية لتنقية الجسم من السموم بسهولة ويعوض فقدان العناصر الغذائية مع منح الجسم دفعة صحية من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

ويتميز الشمندر والكركم بأنهما غنيان بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة، التي تساعد على تنقية الدم بشكل أفضل، ويقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي، كما أن وجود الحديد في الشمندر والجاجري يساعد في تحسين مستويات الهيموغلوبين وتنقية الدم بشكل فعال.



مكونات وطريقة إعداد المشروب

يمكن تحضير المشروب من مكونات بسيطة تشمل 1 جذر شمندر متوسط وحوالي 2 سنتيمتر من جذر كركم طازج ومقدار 1 سنتيمتر زنجبيل و2 ملعقة كبيرة عصير ليمون (اختياري) و1 ملعقة صغيرة من الجاجري بالإضافة إلى 3 أكواب من الماء.

. الخطوة 1

للبدء بهذه الوصفة السهلة، يتم غسل الشمندر والزنجبيل والكركم.

. الخطوة 2

يتم توزيع الشمندر والزنجبيل والكركم بشكل منفصل.

. الخطوة 3

يتم احضار وعاء يستوعب 3 أكواب ماء

. الخطوة 4

يُضاف الزنجبيل والكركم ويتم تقليبه جيدًا ثم يُترك ليتخمر.

. الخطوة 5

بعد تخمر الكركم يتم إضافة الشمندر إلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لبضع دقائق، وبعدها يُترك ليبرد.

. الخطوة 6

يتم إضافة جميع المكونات إلى الخلاط مع عصير الليمون والجاجري أو العسل بهدف تحضير مزيجًا ناعمًا ثم يتم تصفية المزيج جيدًا قبل الصب في أكواب لتناوله.

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