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الكرملين يتحدث عن تأثير أوبك+ على سوق النفط العالمية

12/5/2023 7:18:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التنسيق في إطار مجموعة "أوبك+" سيستمر، مشيرا إلى أن تأثير قرارات المجموعة على سوق النفط يتأخر أحيانا.

وردا على سؤال حول انخفاض أسعار النفط بعد اجتماع مجموعة "أوبك+" الأخير، قال بيسكوف: "هناك عمليات قصور ذاتي في السوق والسوق كبيرة جدا وبالتالي يكون لـ"قرارات مجموعة (أوبك+)" تأثير متأخر في بعض الأحيان، لكن على أية حال فإن التنسيق سيستمر".

والأسبوع الماضي، وافق أعضاء في مجموعة "أوبك+"، على خفض الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يوميا، ومنها روسيا التي أقرت زيادة خفضها الطوعي إلى 500 ألف برميل يوميا وتمديده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
ويأتي هذا الخفض الطوعي (900 ألف برميل يوميا) بجانب تمديد السعودية خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024.

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