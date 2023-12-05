الخدمات النيابية تبحث موضوع دمج دائرة الأرصاد بوزارة النقل

MENAFN - Al Wakeel News)أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، غازي البداوي، ضرورة إعادة النظر بموضوع دمج دائرة الأرصاد الجوية بوزارة النقل.



وبين البداوي خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة النقل بالوكالة أسامة كرادشة، ومدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أهمية النشرات الجوية ودقتها في الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين.



من جهتهم، دعا النواب، طلال النسور، وإسماعيل المشاقبة، وناجح العدوان، ومحمود الفرجات، ونواش قواقزة، وعبير الجبور، وزينب البدول، إلى ضرورة توحيد الجهات المعنية برصد الطقس، بُغية عدم التخبط بالنشرات والتصريحات الصادرة بهذا الخصوص.



بدوره، قال كرادشة إن دائرة الأرصاد تتبع إداريا وماليا لوزارة النقل قبل عمليات الدمج، مؤكدا ضرورة تحسين وتطوير عمل الدائرة والمهام المنوطة بها.



من جانبه، أكد آل خطاب، دور الأرصاد بحماية أرواح وممتلكات المواطنين عبر الدقة برصد النشرات الجوية، موضحا أنها تزود 700 وسيلة إعلامية وجهات حكومية وخاصة بنشراتها.



وقال إن 80 بالمئة من عملها يتركز على الطيران المدني والعسكري، لافتًا إلى وجود محطات رصد في المطارات العسكرية والمدنية، وأن الدائرة تدرب المتنبئ الجوي 6 أشهر، فضلًا عن تأهيله 5 أعوام قبل أن يصبح متنبئا رسميا.

وبين أن هناك 21 محطة تعتمد على العنصر البشري، و30 محطة تعتمد على عناصر اتوماتيكية، مشيرا إلى أن عدد موظفي الدائرة يبلغ 160 ويعملون على مدار الساعة.

