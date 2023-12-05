40.714 مليار دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي ليسجل 40.714 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 113.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول 2.225 مليار دينار.
وأظهرت البيانات أن الحكومة استدانت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 1.038 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول.
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