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40.714 مليار دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول

12/5/2023 7:18:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي ليسجل 40.714 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 113.4% من الناتج المحلي الإجمالي.


ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول 2.225 مليار دينار.


وأظهرت البيانات أن الحكومة استدانت من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 1.038 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول.

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