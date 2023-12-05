زلزال قوي جديد في الفلبين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، بالقرب من جزيرة لوبانغ جنوب غربي العاصمة مانيلا.
وجاء في بيان صدر عن المعهد ونشر في موقعه أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا.
ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
من جهتها قالت قناة "ABS-CBN" إن سكان مانيلا شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أن الزلزال أجبر العاملين في المكاتب على مغادرة مبانيهم، كما تعطلت حركة القطارات.
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