زلزال قوي جديد في الفلبين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، بالقرب من جزيرة لوبانغ جنوب غربي العاصمة مانيلا.

وجاء في بيان صدر عن المعهد ونشر في موقعه أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

من جهتها قالت قناة "ABS-CBN" إن سكان مانيلا شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أن الزلزال أجبر العاملين في المكاتب على مغادرة مبانيهم، كما تعطلت حركة القطارات.