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الحاج الدكتور محمود نجيب فنيش نصيرات في ذمة الله

12/5/2023 7:18:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنعى عشائر النصيرات وفاة المرحوم الحاج الدكتور محمود نجيب فنيش نصيرات.
وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة عشيرة النصيرات في الحصن بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء.
وتقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة النصيرات الكائن في الحصن بجانب مسجد صدام حسين، وللنساء في منزل المرحوم الكائن في حي المنشية جنوب قرية القناطر.




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