الحاج الدكتور محمود نجيب فنيش نصيرات في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنعى عشائر النصيرات وفاة المرحوم الحاج الدكتور محمود نجيب فنيش نصيرات.
وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة عشيرة النصيرات في الحصن بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء.
وتقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة النصيرات الكائن في الحصن بجانب مسجد صدام حسين، وللنساء في منزل المرحوم الكائن في حي المنشية جنوب قرية القناطر.
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