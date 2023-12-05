الهام المصري : ممتنة لجلالة الملك ولن انسى يوم استشهاد ابني وزوجي امام عيني

MENAFN - Al Wakeel News)

وصلت الهام المصري / اردنية الجنسية (40 عامًا)، وابنتها عايدة / فلسطينية (19 عامًا)، إلى أرض المملكة في فجر السبت بصحة جسدية مستقرة، بعد أن تم إجلاؤهم بأمر ملكي عقب تعرضهم لحادث إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في غزة الشهر الماضي.



كانت الهام وعائلتها قد تعرضوا لحادث إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدى هذا الهجوم المؤلم إلى استشهاد زوجها أحمد وابنها علي، فيما نجت الهام وابنتها عايدة بأعجوبة من هذا الحادث المأساوي



في حديثها لـ "الوكيل الإخباري"، شكرت الهام وعائلتها جلالة الملك والكوادر الأمنية والطبية على اهتمامهم ومتابعتهم لحالتها منذ يوم تعرضها للحادث في غزة حتى إجلائها للأردن



روت الهام اللحظات الصعبة التي عاشتها هي وعائلتها في يوم الحادث، حيث كانوا يتحصنون في بيت الدرج في بنايتهم التي تقع بمحيط مستشفى الشفاء. وفي صباح يوم 21 من الشهر الماضي، قاموا بالخروج من باب البناية للتحقق من مغادرة الدبابة التي كانت تحاصرهم. ولكن، احد قناصة الاحتلال كان يترصد لهم وقام باطلاق النار ما أدى إلى إصابتها في اليد وابنتها في الفخذ، واستمر الهجوم حينما حاول زوجها مساعدة ابنته حيث اطلق القناص النار عليه فاصابه اسفل عينه بوحشية مما أدى لاستشهاده وهو يحتضن ابنته.



وتابعت الهام حينما حاول ابنها علي 17 عام ، إسعاف والده، قام الجندي باطلاق النار عليه فاصابه بقلبه وبقي ينزف حتى استشتهاده قائلة :" لن انسى هذا اليوم الذي استشهد به ابني وزوجي امام عيني "



ووصفت الهام حالة الرعب التي عاشتها هي وابنتها بعد الهجوم، حيث نجحت في اللحظات الأخيرة بالهروب إلى بناية جانبية للمستشفى تؤوي نازحين. وفي تلك اللحظات الصعبة، ساعد الأشخاص في المكان الهام وابنتها، مؤكدةً أنهم قدموا المساعدة في دفن ابنها في ساحة الوكالة التي كانت تاويهم، ولكن جثمان زوجها بقي في البناية ثلاثة أيام ولم يتمكنوا من دفنه إلى صباح يوم الجمعة التي تلت الحادثة. وذلك حين أعلنت هدنة، وتمكنوا أخيرًا من انتشال جثمانه ودفنه.

وتاليا اتصال هاتفي للمواطنة الاردنية الهام شاهين تتحدث لبرنامج الوكيل عن الحادثة وهي في غزة :