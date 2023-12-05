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تحذير.. اكتئاب الحمل يؤثر على نمو الجنين

12/5/2023 7:18:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة صينية حديثة إن أعراض الاكتئاب لدى الأمهات ترتبط بمعدل نمو أبطأ للجنين في مرحلة النمو السريع الحرجة قبل الولادة.

ونُشرت الدراسة، أمس الإثنين، على موقع "شبكة جاما" الطبية، وأجريت في جامعة سيتشوان، من خلال متابعة 81 مركز فحص وعيادة في 12 مدينة بالصين، وتضمنت 2676 زوجاً من الأمهات وأطفالهن.


ولاحظ الباحثون وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع درجة أعراض الاكتئاب لدى الأمهات وتباطؤ معدل نمو الجنين، عبر طول عظم الفخذ ومحيط البطن ووزن الجنين.


كما وجد البحث أن هذه الارتباطات أقوى لدى الأجنة الإناث، ولدى الأمهات ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالي.


وقال الباحثون: "تؤكد هذه النتائج أهمية الاكتشاف المبكر، وإدارة أعراض الاكتئاب الأمومي أثناء الحمل، خاصة بين النساء ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالي، أو الأجنة الإناث".


وتحدث مرحلة النمو السريع الحرجة بين الأسبوعين 30 و37 من الحمل تقريباً، ويزداد وزن الجنين بسرعة في هذه المرحلة، ما يساهم في تكيف الأطفال حديثي الولادة مع التحديات الحرارية والغذائية بعد الولادة.

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