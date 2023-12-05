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ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق - خو لسحب كميات كبيرة من المياه

12/5/2023 7:18:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق - خو لسحب كميات كبيرة من المياه لتعبئة صهاريج.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت اعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 600 ملم لتعبئة صهاريج مخالفة في منطقة شويعر/ الأزرق تعتدي على حقوق المواطنين المائية، واعتداء آخر تمثل بتركيب خط قطر 2 انش على الخط الناقل وتركيب محبس لتعبئة صهاريج وبيعها للمواطنين بشكل مخالف.

وأضافت أنها قامت بإزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالاعتداءات المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد.

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