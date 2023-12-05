تسعيرة ثانية .. انخفاض على اسعار الذهب بالاردن
التاريخ
12/5/2023 7:18:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم 30 قرشا ، وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لتجارة الحلي والمجوهرات.
حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 41 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.3 للشراء منهم
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