في ليلة عودة حجازي.. الاتحاد السعودي يؤمن صدارته الآسيوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حافظ اتحاد جدة على صدارة المجموعة الـ4 في دوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2-1 الاثنين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" ضمن الجولة الأخيرة.وسجل ثنائية الاتحاد صالح العمري، وجواو فيليبي "جوتا" في الدقيقتين 14 و69 على الترتيب، بينما أحرز هدف سباهان الوحيد رامين رضائيان في الدقيقة 48.وضمن الاتحاد التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل المباراة، إلا أنه حسم الصدارة بعدما أنهى دور المجموعات برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة.



في المقابل، تجمد رصيد سباهان عند 10 نقاط، متفوقا بالمواجهات المباشرة على القوة الجوية العراقي صاحب نفس الرصيد، لكن الفريق الإيراني سينتظر حتى نهاية باقي مباريات الجولة بالمجموعات لمعرفة موقفه من التأهل.

ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية من منطقة الغرب أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس، إضافة إلى أفضل 3 فرق في المركز الثاني.

وشهدت المباراة أول ظهور للمصري أحمد حجازي مع الفريق هذا الموسم، إذ عاد من إصابة بالرباط الصليبي أبعدته منذ مايو الماضي.

وشارك حجازي في المباراة أساسيا وارتدى شارة القيادة في غياب الفرنسي المصاب كريم بنزيما، فيما خرج مستبدلا لصالح عمر هوساوي في الدقيقة 75.

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