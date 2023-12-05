Tuesday, 05 December 2023 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيلتا فيجو وقادش يكتفيان بتعادل محبط

12/5/2023 7:18:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم حاجتهما الماسة لحصد النقاط الثلاث، إلا أن سيلتا فيجو وضيفه قادش اكتفيا بالتعادل (1-1) على ملعب (بالايدوس)، الاثنين، في ختام الجولة الـ15 من "الليجا".
وتقدم قادش أولا في الدقيقة 16، برأسية المهاجمه الشاب كريستوفر راموس.
ورغم أن قادش لعب منقوصا من لاعب منذ الدقيقة 33، بعد طرد مدافعه الشاب فيكتور تشوست ببطاقة حمراء مباشرة، إلا أن سيلتا لم يتمكن من العودة في النتيجة، سوى في الدقيقة 57، بقدم المهاجم النرويجي الشاب وهداف الفريق، يورجن ستراند لارسن.
وفشل أصحاب الأرض في ترجمة تفوقهم العددي وتحقيق الفوز، ليستمروا في نزيف النقاط للجولة الـ11 على التوالي.
فمنذ فوز سيلتا فيجو، الوحيد هذا الموسم، في الجولة الرابعة (2-3) في عقر دار متذيل الترتيب، ألميريا، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، لم يعرف الفريق طعم الانتصارات طيلة تلك الفترة (5 تعادلات و6 هزائم).
ولا يزال فريق المدرب المخضرم رافا بينيتيز قابعا في منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الـ18 بـ9 نقاط فقط.
على الجانب الآخر، لا تعد الأمور أفضل حالا بالنسبة لقادش، فالفريق ظل لنفس عدد جولات سيلتا دون أي انتصار (5 تعادلات و6 هزائم)، وتحديدا منذ فوزه، الثاني في الموسم، على فياريال (3-1) ضمن الجولة الرابعة أيضا.
ويحتل قادش المركز الـ16 بـ12 نقطة، ولا يفصله عن منطقة الخطر سوى 3 نقاط.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05122023000208011052ID1107538352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث