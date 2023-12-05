أبوظبي تطلق منظومة التكنولوجيا المناخية HUB71+ ClimateTech لدعم الشركات الناشئة في مجال إزالة الكربون

(MENAFN
- Edelman) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 05 ديسمبر 2023: أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، اليوم، عن إطلاق منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech المتخصّصة لدعم الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، والتي تعمل على تطوير ونشر تقنيات مستدامة للتخلص من الانبعاثات الكربونية، من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.
وخلال فعاليات المؤتمر الـ 28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ COP28 تمّ إطلاق منظومة Hub71+ ClimateTech إلى جانب العديد من الشركاء الرئيسيين والمؤسّسين الملتزمين بتطوير تقنيات الحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأطر التنظيمية المبتكرة في هذا المجال. وسيكون مقرّ المنظومة الجديدة المتخصّصة في Hub71 في سوق أبوظبي العالمي في العاصمة الإماراتية، لدعم طموحات دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وجدير بالذكر أن التكنولوجيا المناخية (ClimateTech) تساعد في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، وفي معالجة تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري. ويمكن للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، بدءًا من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى فئة التمويل "أ"، الانضمام إلى منظومة Hub71+ ClimateTech المتخصّصة لتسريع نموّها والتوسّع بنطاق حضورها العالمي انطلاقًا من أبوظبي. وستحصل الشركات الناشئة المنضمّة إلى البرنامج على حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم بشكل خدمات دعم، وعلى 250 ألف درهم نقداً مقابل حصص في الأسهم. كما ستكون الشركات الناشئة عالية الأداء مؤهلة للحصول على دعم نقدي إضافي يصل إلى 250 أـلف درهم إماراتي مقابل حصص إضافية من الأسهم. كما يمكن لهذه الشركات الناشئة الاستفادة من المعارف والخبرات التي يقدمها أكثر من 25 شريكًا من قطاع الشركات وشركاء رأس المال وصنّاع السياسات الروّاد في مجال الاستدامة البيئية، وستتيح هذه الشراكات أمامها المجال لاستكشاف الفرص التجارية في إطار تنظيمي ملائم للأعمال، فضلًا عن الاستفادة من شركاء رأس المال المغامر والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مؤثرة في مجال التكنولوجيا المناخية.
ودعمت أدنوك خططها لإزالة الكربون عبر تخصيص مبدئي قدره 55 مليار درهم إماراتي (15 مليار دولار) للحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات المناخ، وتعدّ "أدنوك" شريكًا رئيسيًا لمنظومة Hub71+ ClimateTech، والتي تشمل قائمة شركائها الأساسيين؛ شركة "كاتاليست"، أول مسرّع أعمال ناشئ في مجال التكنولوجيا النظيفة على مستوى المنطقة؛ وشركة "e& الاستثمار"، الذراع الاستثمارية في شركة "e&" التي تدعم شركات التكنولوجيا ذات الرؤية المستقبلية وتستثمر في الأفكار والأفراد لبناء مستقبل رقمي أكثر إشراقًا؛ و"سيمنس إنرجي"، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة على مستوى العالم؛ و"تبريد"، الرائدة عالميًا في مجال خدمات تبريد المناطق؛ وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وباعتبارها شريكًا مؤسسًا لمنظومة Hub71+ ClimateTech، تلتزم أدنوك بتقديم تمويلات تصل إلى 2.5 مليون درهم إماراتي وبتشغيل برامج تجريبية محددة لدعم المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، سيستكشف فريق أدنوك للابتكار منخفض الكربون فرص استثمار رأس المال المحددة في الشركات الناشئة المؤهلة بما يتماشى مع استراتيجية أدنوك. وتخطط "كاتاليست" مع Hub71، للاستثمار في جميع الشركات الناشئة في البرنامج، وستكون الشركات الناشئة مؤهلة للحصول على استثمارات إضافية من "e& الاستثمار". بالإضافة إلى ذلك، تلتزم كلّ من "تبريد" و"طاقة" بمبلغ 500 ألف درهم إماراتي للبنامج، مخصّصة للمشاريع التجريبية في الشركات الناشئة Hub71+ ClimateTech. كما تلتزم شركة "سيمنز إنرجي" بتجربة مشاريع الشركات الناشئة الواعدة وتوجيه مؤسّسي الأعمال المتميزين للشركات الناشئة في Hub71+ ClimateTech.
ولتسريع نموّ الشركات الناشئة بصورة أكبر، سيتمّ إدراجها بمجرد انضمامها إلى منظومة Hub71+ ClimateTech في برنامج مدته 12 شهرًا، ويشمل دورة مخصّصة لقطاع التكنولوجيا المناخية مدتها ثلاثة أشهر لتلقي توجيهات الخبراء والحصول على المشورة المخصّصة والدعم النقدي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الشركاء الداعمون للمنظومة في استكشاف مستقبل التكنولوجيا المناخية، ودراسة توفير التمويلات اللازمة للمشاريع المناخية، ومسارات الشركات الناشئة للمساهمة بدور أكثر فاعلية في الرحلة نحو الحياد المناخي.
وفي معرض التعليق على إطلاق منظومة Hub71+ ClimateTech، قال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "انسجامًا مع الجهود العالمية المتواصلة لمعالجة التغير المناخي، تدرك Hub71 أنّ المستقبل يعتمد على الحلول المبتكرة في هذا المجال. وبما أنّ الشركات الناشئة أصبحت رائدة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة، لذلك أنشأنا منظومة Hub71+ ClimateTech التي توفر منصّة تعاونية للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المناخية تساعدهم على النجاح، بدعم من شركاء عالميين ملتزمين بتقديم رأس المال والخبرات الكبيرة".
وأضاف: "لا تقتصر مهمة منظومة Hub71+ ClimateTech على تحديد مسار أعمال الحدّ من الانبعاثات، بل تضع أيضًا أساسًا راسخًا للمساهمة في مستقبل مستدام لكوكبنا. ونحرص على الاستثمار في نجاح روّاد الأعمال المهتمين بالبيئة، ونعمل سوية على تمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية من التوسّع عالميًا، انطلاقًا من أبوظبي، مع المساهمة بترك أثر إيجابي من شأنه دعم رحلتنا نحو المستقبل المستدام".
وتعدّ Hub71+ منظومة بيئية تخصّصية طوّرتها Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، والتي تركز على تطوير قطاعات تكنولوجية محددة؛ حيث أظهرت أكثر من 100 شركة ناشئة اهتمامها بالتوسع في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكس جاذبية أبوظبي كأسرع منظومات التكنولوجيا نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسادسة على مستوى العالم، وذلك بحسب مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية الرائدة Startup Genome والشبكة العالمية لريادة الأعمال.
وستدعم منظومة Hub71+ ClimateTech المتخصّصة إستراتيجية إمارة أبوظبي بشأن التغير المناخي، والتي تهدف إلى تحقيق انخفاض بنسبة 22% في الانبعاثات الكربونية للإمارة بحلول عام 2027، بما يدعم أيضًا مبادرة إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
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