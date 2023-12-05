العربية للسيارات تُطلق حملة مخصصة لعشّاق نيسان ألتيما

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر 5 2023: تحتفل العربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية بإرث سيارة نيسان ألتيما العريق في المنطقة من خلال إطلاقها لحملة حصرية مصممة خصيصًا لعشّاق السيارات. وتقدّم الحملة للعملاء تأمينًا مجانيًا لمدة سنة كاملة وخدمات صيانة لمدة ثلاث سنوات وضمان لمدة خمس سنوات. وأبرز ما يميّز هذا العرض الحصري هو السعر المذهل لسيارة ألتيما الرياضية بسعة 2.5 لتر والتي تقدمها نيسان بسعر 108,850 درهم إماراتي فقط.
وتعد سيارة نيسان ألتيما من أكثر سيارات نيسان تميّزًا، ويعزز هذا العرض الحصري مكانتها ويسلّط الضوء على ميزاتها التي تجعلها إحدى أفضل الخيارات المتاحة للباحثين عن الكفاءة والأداء والابتكار.
وتتفرد ألتيما الرياضية بمواصفات مميزة تجعل من قيادتها تجربة لا مثيل لها، مثل تقنيات مساعدة السائق المتطورة والمستشعر الخاص بالركن الخلفي وتقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة ونظام مساعدة صعود التلال ونظام التحكم الديناميكي في السيارة وأنظمة التحكم بالجر ونظام الدفع بالعجلات الأمامية ونظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يمنحك قيادة آمنة ومريحة.
وتساعدك عجلات ألتيما SR المصنوعة من الألمنيوم بمقاس 19 بوصة على الانطلاق بسلاسة على الطريق، ويمكّنك مفتاح نيسان الذكي® من تشغيل السيارة بكبسة زر فقط. كما تم تصميم الشاشة لتلبّي جميع احتياجاتك المتعلّقة بالتواصل والترفيه، حيث تتميّز ألتيما بشاشة تعمل بخاصية اللمس بمقاس 12.3 بوصة مجهّزة بالكامل ومدعومة بتقنيتيّ NissanConnect® وSiri® لتتمكن من التواصل عن طريق الرسائل النصية دون استخدام اليدين أو العينين لضمان سلامتك على الطريق.
تدعوك نيسان من العربية للسيارات إلى تحدي المألوف مع سيارة ألتيما الجديدة كليًا والتعرّف على فئاتها الرياضية المتعددة مثل S+ وSV وSV + ProPilot وSL وSL Turbo، والتي تتميّز بمواصفات مذهلة، مثل فتحة السقف التي تتميّز بها معظم الفئات، والتصميم الداخلي الفاخر المصنوع من الجلد والميموري فوم الذي يميّز طرازيّ SL وSL Turbo.
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