بيع كامل مساحة معرض آراب هيلث 2024 بمشاركة أعداد قياسية من العارضين الدوليين

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 ديسمبر 2023: تم الإعلان رسمياً عن بيع كامل مساحة معرض آراب هيلث 2024، أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، قبل أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ انطلاق فعاليات الحدث بالتزامن مع تسجيل حضور عدد قياسي من العارضين الدوليين.
سيشهد معرض آراب هيلث 2024، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، مشاركة أكثر من 40 جناحًا دوليًا، بما فيها كلاً من: صربيا وهونج كونج، الذين سيظهرون لأول مرة بتاريخ المعرض، بالإضافة إلى أستونيا وأستراليا، كما قامت إيطاليا وإندونيسيا بزيادة حجم مساحة عرض جناحهما، مما يضمن مشاركة عدد أكبر من العارضين من تلك الدول لاستعراض أحدث منتجاتهم وتطوراتهم الرائدة في مجال الرعاية الصحية.
وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس:
"يواصل معرض آراب هيلث التأكيد على شعبيته باعتباره معرضًا رائدًا للرعاية الصحية من خلال الطلب الكبير من قبل قطاع الرعاية الصحية العالمي للمشاركة في هذا الحدث، ففي السنوات الـ 49 الماضية قمنا ببناء مكانة تُحسد عليها باعتبارنا المنصة المثالية التي يمكن للمتخصصين في الصناعة من رؤية أحدث الابتكارات، والاستماع إلى كبار الخبراء في مجموعة من المجالات الحيوية لمستقبل الرعاية الصحية، وكمكان لعقد الصفقات وممارسة الأعمال التجارية".
وتشمل الأجنحة الأخرى العائدة للمشاركة في نسخة 2024 من معرض آراب هيلث كلاً من: الهند وألمانيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة، في حين ستكون المملكة العربية السعودية ومصر من بين الأجنحة التي تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما سيشهد المعرض مشاركة مجموعة من العارضين لأول مرة بالحدث، بما في ذلك رأس مركز ومقرها عمان، والشركة الهندية Innovation Imaging Technologies، ومستشفيات المانع، أكبر شركة طبية ومقدمي الرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، كما ستنضم إليهما شركة التوزيع الإماراتية الرائدة فارما تريد وشركة الخياط للاستثمارات الإماراتية، وكلاهما تشاركان في المعرض للمرة الأولى.
كما سيشهد الحدث مشاركة العديد من العارضين البارزين، بما في ذلك كلاً من: سيمينز للرعاية الصحية، ويونايتد إميجينج، وفيليبس وأولمبيوس، و ماسيمو، و جيترو، والإمارات لحلول الرعاية الصحية الذين سيعرضون أحدث تقنياتهم وخدماتهم.
سيسلط المعرض تماشيًا مع شعار نسخة 2024 من الحدث "تواصل العقول لإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية"، الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتقنيات التي ستغير قواعد اللعبة المستخدمة في المنطقة والعالم، كما سيتم تسليط الضوء على ذلك من خلال تقسيم قاعة العرض إلى تسعة قطاعات متميزة، بما في ذلك كلاً من: المعدات والأجهزة الطبية، والسلع الاستهلاكية والمستهلكة، وجراحة العظام والعلاج الطبيعي، وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية وأصول الرعاية الصحية، والعافية والوقاية، والتصوير والتشخيص، والرعاية الصحية و الخدمات العامة وتحول الرعاية الصحية.
تشمل الميزات الجديدة الإضافية لنسخة هذا العام لاستكشاف مستقبل الرعاية الصحية كلاً من: المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل البيني ومسابقة Cre8 وهي فعالية مدتها يوم واحد يكلف الطلاب الإماراتيين المشاركين من خلالها بتخيل وابتكار حل لمشكلة الرعاية الصحية في العالم الحقيقي باستخدام ميزانية خيالية قدرها 100,000 درهم إماراتي.
ستعود قمة مستقبل قطاع الرعاية الصحية هذا العام، مما يوفر فرصة مثالية لكبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للرعاية الصحية للتواصل والاستفادة من الرؤى حول التطورات الرائدة القادمة في الصناعة، حيث ستجمع القمة المخصصة للمدعوين فقط هذا العام نخبة من أبرز الخبراء العالميين بهدف تحقيق ابتكارات وإنجازات في مجال عكس الشيخوخة وطول العمر.
هذا وتشمل الميزات العائدة الأخرى لسنخة عام 2024 من الحدث كلاً من: منطقة التحول، والتي ستضم مجموعة من جلسات النقاش والعروض التقديمية، ومسابقة محادثات إنوفيت الشهيرة وعروض المنتجات.
سيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون من خلال معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 من حضور 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات: الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وإدارة الجودة والصحة العامة ومكافحة العدوى وإدارة تعقيم الإمداد المركزي.
وستشهد نسخة هذا العام أيضًا فرض رسوم على حضور الزوار، مما يضمن استمرار فرص العمل والتعلم الهادفة، حيث سيكون الدخول مجانيًا لكل من يقوم بالتسجيل قبل تاريخ 3 يناير 2024. وبعد ذلك، ستكون التكلفة 100 درهم إماراتي و200 درهم إماراتي لأولئك الذين يقومون بالتسجيل في موقع انعقاد الحدث.
وسيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2024 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.
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