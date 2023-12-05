سباق Sail GP البحري وأجريكو Aggreko ينفذان أكبر متوالية للطاقة الشمسية المؤقتة دعماً للمناخ

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- Iris Media Press Services) ستوفر أجريكو Aggreko مزيجاً من التقنيات بما فيها الطاقة الشمسية والبطاريات والوقود الحيوي B100 كمصادر طاقة رئيسية للفعالية، لتوفير 10،680 ليتر من الوقود الأحفوري
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 ديسمبر 2023: تجري فعاليات سباق الجائزة الكبرى SailGP، السباق البحري الأكثر إثارة في العالم، خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ كوب28 في دبي، وسيشهد السباق المثير أكبر استخدام للطاقة الشمسية المؤقتة في تاريخه بالتزامن مع دعوات المؤتمر العالمي لتحقيق الاستدامة.
وسيُسلط سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، والذي تقدمه بي آند أو ماريناس وتجري فعالياته في ميناء راشد يومي 9 و 10 ديسمبر، الضوء على التزام سباق الجائزة الكبرى SailGP بالمحافظة على البيئة حيث ستكون هناك مبادرة توعوية تحت شعار "سباق نحو المستقبل" لإبراز الجهود وراء تنظيم السباقات العالمية بشكل أكثر استدامة وكيف يمكن لهذه الرياضات التوعية بالاستدامة والمحافظة على البيئة.
وسيوفر سباق SailGP، بالتعاون مع شركة اجريكوAggreko ، المزود العالمي الرائد للطاقة المعيارية المتنقلة، أكبر متوالية للطاقة الشمسية المؤقتة قامت شركة أجريكو Aggreko بتركيبه لفعالية، بمساحة توازي ستة ملاعب كرة سلة، وسيتم توفير الطاقة للحدث بالطاقة النظيفة بنسبة 100%، ما سيؤدي الى توفير 64 طناً من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وستستخدم اجريكو لهذا الغرض الوقود الحيوي والطاقة الشمسية والبطاريات لتكون المصادر الرئيسية للطاقة في الفعالية ما سيحقق وفرا في الوقود الأحفوري يصل إلى 10,680 ليتراً.
وتعليقاً على هذا قال ديفيد دي بهر، مدير المبيعات في اجريكو- خدمات الفعاليات: "بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في دبي في أكبر مؤتمر عالمي للمناخ في العالم، تنطلق فعاليات سباق الجائزة الكبرى البحري SailGP، وهو حدث رياضي ملتزم دوما بتحقيق الاستدامة في مجال الرياضة، وهذه شراكتنا للسنة الثالثة مع السباق وهي التزام من الطرفين تجاه المبادرات المناخية التي تتوافق مع رؤيتنا واهتماماتنا في توفير حلول الطاقة النظيفة المؤقتة، لذا نفخر بالعمل مجدداً مع سباق SailGP لتوفير الطاقة لسباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار ، الذي تنظمه بي آند أو ماريناس، من أجل رفع سقف التوقعات على الصعيدين الرياضي والمناخي، وسيتم توفير مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة البطاريات للحدث الكثير مع الوقود الحيوي B100 كحلول مستدامة للطاقة."
وسيقوم مصنع اجريكو الشمسي بتوفير الطاقة الشمسية المؤقتة للعديد من مرافق سباق SailGP بطاقة 264 كيلو واط.
وفي معرض حديثها عن الفعالية قالت فيونا مورغان، مديرة إدارة التأثير وتحقيق الأهداف في سباق الجائزة الكبرى البحرى العالمي SailGP : "لقد دعمنا عمليات الاستدامة في فعالياتنا لأقصى حد في دبي، ومن أبرز النشاطات في ذلك هو بلا شك إماطة اللثام عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المؤقتة يتم استخدامه في سباق SailGPعلى الإطلاق، وهذا ما كان ليتحقق لولا شراكتنا المتميزة والمبتكرة مع أجريكو، فنحن نسعى دوماً للشراكة مع من يشاركونا الرؤى من أجل تعزيز الجهود لتحقيق تغيير حقيقي في العالم، على القائمين على المجال الرياضي التفكير بشكل مختلف وتبني المبادرات المستدامة بحيث تكون الأستدامة جزء من رؤيتهم ورسالتهم الصميمية، جميعنا في سباق نحو المستقبل وعلينا التصرف الآن، فلا توجد سوى أرض واحدة صالحة للعيش، هي كوكب الأرض."
وسيطرح سباق SailGP البحري حملة دعائية توعوية تحت عنوان "سباق نحو المستقبل" ويستخدم في ذلك اللون الأصفر، الذي يرمز إلى الأمل والتفاؤل، لتسليط الضوء على المشكلة والحلول عبر قنواته، كما ستبرز المنصة جهود الفريق لتحقيق التغيير والابتكار والشمولية وحلول الطاقة النظيفة.
زودت أجريكو الفعاليات والمناسبات المختلفة بالطاقة لأكثر من ثلاثة عقود، والتي تتضمن بطولات كأس العالم والألعاب الأولمبية وفعاليات الأفلام والإنتاج التلفزيوني، وخلال السنة الماضية فقط، فقد زودت أجريكو الطاقة المستدامة لأكثر من 35 حدثاً في الإمارات بما في ذلك افتتاح اتلانتس ذا رويال، وبطولة غولف اي يو اتش- بنك اتش اس بي سي ابوظبي، ومهرجان مذاق دبي ومعرض دبي العالمي للقوارب والعديد غيرها.
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