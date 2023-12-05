مخاوف من مجازر قد تحدث في مستشفى كمال عدوان
التاريخ
12/5/2023 6:13:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مخاوف من مجازر قد تحدث في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة
MENAFN05122023000208011052ID1107537777
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