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الإحتلال يعتقل شاباً من بلدة سيلة الظهر في جنين

12/5/2023 6:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الإحتلال، اليوم الثلاثاء شابا من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء أحمد عارف ملالحة بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الإحتلال في معسكر سالم.
يشار إلى أن قوات الإحتلال اعتقلت يوم أمس شقيقه محمد.




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