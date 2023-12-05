الإحتلال يعتقل شاباً من بلدة سيلة الظهر في جنين

الإحتلال يعتقل شاباً من بلدة سيلة الظهر في جنين
التاريخ
12/5/2023 6:13:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الإحتلال، اليوم الثلاثاء شابا من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء أحمد عارف ملالحة بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الإحتلال في معسكر سالم.
يشار إلى أن قوات الإحتلال اعتقلت يوم أمس شقيقه محمد.
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