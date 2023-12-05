مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الذرية والشركة الكورية للطاقة الكهرومائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، اليوم الثلاثاء، مع الشركة الكورية للطاقة الكهرومائية والنووية (KHNP)، مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية بخصوص مفاعل نموذجي صغير مبتكر (i-SMR) من تصميم الشركة الكورية، يعمل بتكنولوجيا الماء المضغوط بسعة 170 ميجاواط كهرباء للوحدة الواحدة.



وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، سعي الأردن الدائم إلى تحقيق رؤيته الوطنية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ظل الإنجازات المتتالية التي حققت من خلال المشروع النووي الوطني الأردني، ومنها العمل على إنجاز محطة نووية من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة لأغراض التوليد المشترك للطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر.



وأشار إلى الاهتمام العالمي بالدور الفاعل للطاقة النووية في الحد من الانبعاثات الكربونية، ممثلاً بالإعلان عن مضاعفة استخدام الطاقة النووية إلى 3 أضعاف بحلول عام 2050 في مؤتمر المناخ العالمي (COP28)، المنعقد حالياً بدولة الامارات العربية المتحدة.



وأضاف طوقان، خلال حفل توقيع المذكرة اليوم، في موقع المفاعل النووي للبحوث والتدريب في الرمثا، أن العلاقات الأردنية الكورية تشهد تقدماً وتطوراً في المجالات العلمية النووية وأصبحت مع الأيام نموذجاً في الإنجاز، مشيراً إلى أن الهيئة تعاقدت مع الجانب الكوري ممثلاً بالمعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية وشركة دايو للهندسة والإنشاءات، لإنشاء وتشغيل المفاعل الأردني للبحوث والتدريب والذي تم الانتهاء من تنفيذه في عام 2016.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للطاقة الكهرومائية والنووية جوهو وانغ، بأنه من خلال مذكرة التفاهم سيعزز الطرفان تعاونهما ليتطورا إلى شركاء استراتيجيين، إضافة إلى أنه سيقوم بتسهيل جهود هذه الشراكة لضمان أن العلاقة التي بدأت من خلال بناء المفاعل يمكن أن تتطور إلى مجالات المفاعلات الصغيرة المدمجة.



كما أشار إلى أنه في مؤتمر المناخ العالمي (COP28)، حصلت الشركة الكورية على ردود فعل إيجابية واسعة النطاق فيما يخص تصميم مفاعل i-SMR ، وتوظيفه كمصدر طاقة أساسي لمدن ذكية صفرية الانبعاثات الكربونية.



وقال مفوض مفاعلات الطاقة النووية في الهيئة الذرية الدكتور خالد الخصاونة، إن الاتفاق مع الشركة الكورية يعزز تطلعات الهيئة بدراسة خيار استخدام المفاعلات النووية الصغيرة ( SMRs) وإدخالها في خليط الطاقة الوطني ما بعد عام 2030، مؤكداً أن الطاقة النووية تعد من أفضل مصادر الطاقة منخفضة الكربون في العالم ويمكن استخدامها في العديد من المجالات أبرزها، توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين وغيرها من التطبيقات الصناعية.



وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ دراسات وتقييمات فنية لعدد من تصاميم المفاعلات الصغيرة المدمجة، وعمل دراسات جدوى تفصيلية لاستخدام الطاقة النووية في تحلية المياه في الأردن.



ويعتبر الأردن من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه في العالم، ويعزى ذلك إلى قلة الموارد المائية المتجددة مصحوبة بارتفاع الطلب على المياه، بسبب زيادة عدد السكان وانخفاض الهطول المطري وارتفاع معدلات التبخر.



وأشار إلى أن الأردن يعمل على تقليل العجز المائي، من خلال إقامة مشروع الناقل الوطني الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخها إلى مراكز التجمع السكاني، حيث أن هذا المشروع سيؤمن المملكة سنوياً بـ 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الصالحة للاستخدامات المنزلية.



وقامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، ومن خلال مفوضية مفاعلات الطاقة النووية، بعمل دراسة جدوى لإدماج المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة مع مشروع الناقل الوطني.



وبين الخصاونة، أن الهيئة تكرس جهودها لتقديم وبناء المشاريع النووية مع التركيز على توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية، ويتوقع أن يسهم هذا الاتفاق مع الشركة الكورية في توسيع مشاريع الهيئة في مجال المفاعلات الصغيرة المدمجة المتعددة الاستخدامات.



يذكر أن الشركة الكورية تملك وتدير 25 محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية في كوريا الجنوبية، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث القدرة الإنتاجية من محطات الطاقة النووية.