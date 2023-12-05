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صور - جيش الاحتلال يعلن مزيدا من قتلاه في معارك غزة

12/5/2023 6:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما نائب قائد سرية في معارك غزة ليرتفع عدد قتلى الجيش اليوم إلى 5.


وكانت جيش الاحتلال كشف في وقت سابق عن مقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة في قطاع غزة.








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