صور - جيش الاحتلال يعلن مزيدا من قتلاه في معارك غزة
التاريخ
12/5/2023 6:12:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين إسرائيليين أحدهما نائب قائد سرية في معارك غزة ليرتفع عدد قتلى الجيش اليوم إلى 5.
وكانت جيش الاحتلال كشف في وقت سابق عن مقتل ضابط وجنديين في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
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