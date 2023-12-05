الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات

(MENAFN
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وأجاب بيسكوف ردا على سؤال يتعلق بأهم المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة باستثناء النفط: "سيتم مناقشة العلاقات الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية والأجندة الإقليمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن قبل كل شيء سوف نتحدث عن العلاقات الثنائية".
ويوم أمس الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.
وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".
سبوتنيك
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