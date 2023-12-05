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الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات

12/5/2023 6:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.


وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وأجاب بيسكوف ردا على سؤال يتعلق بأهم المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة باستثناء النفط: "سيتم مناقشة العلاقات الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية والأجندة الإقليمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن قبل كل شيء سوف نتحدث عن العلاقات الثنائية".
ويوم أمس الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.
وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".

سبوتنيك

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