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اعتقال شاب من تقوع بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح

12/5/2023 6:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـ"وفـــا "، بأن مستعمرين بحماية من جيش الاحتلال، اعتدوا على الشاب حسن حمدان عايشن البدن (22 عاما) بالضرب المبرح أثناء تواجده في برية تقوع، قبل أن يتم اعتقاله.




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