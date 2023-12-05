اعتقال شاب من تقوع بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح
التاريخ
12/5/2023 6:12:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـ"وفـــا "، بأن مستعمرين بحماية من جيش الاحتلال، اعتدوا على الشاب حسن حمدان عايشن البدن (22 عاما) بالضرب المبرح أثناء تواجده في برية تقوع، قبل أن يتم اعتقاله.
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