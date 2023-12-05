مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين ووظائف شاغرة -تفاصيل

مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين ووظائف شاغرة -تفاصيل
التاريخ
12/5/2023 6:12:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا ديوان الخدمة المدنية أشخاص لاستكمال إجراءات التعيين بالتنسيق مع الدوائر المعنية وفقًا للشروط المحددة.
كما نشر صندوق الخدمة المدنية إعلانات لشغور وظائف في القطاع الخاص، وتاليا التفاصيل :
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