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مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين ووظائف شاغرة -تفاصيل

12/5/2023 6:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا ديوان الخدمة المدنية أشخاص لاستكمال إجراءات التعيين بالتنسيق مع الدوائر المعنية وفقًا للشروط المحددة.

كما نشر صندوق الخدمة المدنية إعلانات لشغور وظائف في القطاع الخاص، وتاليا التفاصيل :












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