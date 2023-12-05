هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني وبالتعاون مع مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة منصة إلكترونية جديدة يمكن من خلالها تقديم طلبات إلكترونية لاحتساب المعدل وتحديد التقدير للشهادات الجامعية غير الأردنية، والتي لا يظهر فيها معدل الطالب ولا يتم أيضاً فيها تحديد التقدير.



ويمكن للطالب من خلال هذه المنصة تقديم طلب إلكتروني، وإدخال جميع البيانات الشخصية والأكاديمية مع تحميل صور مصدقة عن وثائقه الجامعية، وبشكل مجاني دون أن يترتب على الطالب تسديد أي رسوم مالية، كما لا يحتاج للحضور إلى حرم الوزارة.



وبعد استلام اللجنة المعنية في الوزارة للطلب يتم مراجعة الوثائق المرسلة معه وتدقيقها، واستصدار وثيقة للطالب تحدد معدله الجامعي وتقديره، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للطالب بإنتهاء تجهيز طلبه والطلب منه مراجعة مديرية مؤسسات التعليم العالي لاستلام الوثيقة الأصلية التي تحدد معدله وتقديره في الشهادة الجامعية غير الأردنية.



وتجدر الإشارةً إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال حوسبة جميع الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد والمال، علماً بأن أكثر من 98% من الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي خدمات محوسبة.

وللدخول إلى هذه المنصة الرجاء استخدام الرابط التالي: (هنا )

