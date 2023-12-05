الجيش الروسي يحصل على فرقاطة جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الخدمة الصحفية للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن سفينة صاروخية جديدة ستنضم لقوات البحرية في الجيش الروسي.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"أكملت الفرقاطة الصاروخية الجديدة الأدميرال غولوفكو برنامج الاختبارات الحكومية، والتي أجريت في أحد الميادين البحرية التدريبية التابعة للأسطول الشمالي في بحر بارنتس".
وأضاف البيان:"خلال الاختبارات تم التحقق من عمل جميع أنظمة السفينة ومعدات التسليح الموجودة فيها، وقريبا ستخضع السفينة لفحوصات نهائية استعدادا لرفع علم البحرية الروسية عليها وتسليمها للجيش".
وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في مايو 2020، وهي ثالث سفينة تطورها في إطار المشروع الحكومي 22350، ويفترض أن تضمها لقوات الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية في الجيش.
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