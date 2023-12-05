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الجيش الروسي يحصل على فرقاطة جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة

12/5/2023 6:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الخدمة الصحفية للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن سفينة صاروخية جديدة ستنضم لقوات البحرية في الجيش الروسي.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"أكملت الفرقاطة الصاروخية الجديدة الأدميرال غولوفكو برنامج الاختبارات الحكومية، والتي أجريت في أحد الميادين البحرية التدريبية التابعة للأسطول الشمالي في بحر بارنتس".
وأضاف البيان:"خلال الاختبارات تم التحقق من عمل جميع أنظمة السفينة ومعدات التسليح الموجودة فيها، وقريبا ستخضع السفينة لفحوصات نهائية استعدادا لرفع علم البحرية الروسية عليها وتسليمها للجيش".
وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في مايو 2020، وهي ثالث سفينة تطورها في إطار المشروع الحكومي 22350، ويفترض أن تضمها لقوات الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية في الجيش.




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