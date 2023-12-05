وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تدعو إلى إنشاء قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر



وأضافت وسائل الإعلام أن الطلب الإسرائيلي جاء إثر هجوم الحوثيين ضد 3 سفن تجارية ومدمرة أميركية



وأوضحت أن القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل لتشكيلها ستعمل بإطار تحالف متعدد الجنسيات في باب المندب