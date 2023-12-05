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وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تدعو إلى إنشاء قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر

12/5/2023 6:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر


وأضافت وسائل الإعلام أن الطلب الإسرائيلي جاء إثر هجوم الحوثيين ضد 3 سفن تجارية ومدمرة أميركية


وأوضحت أن القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل لتشكيلها ستعمل بإطار تحالف متعدد الجنسيات في باب المندب


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