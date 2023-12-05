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شاهد - فيديو يظهر تعامل الدفاع المدني مع حريق كبير في أبو علندا أمس

12/5/2023 6:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو حريقا اندلع أمس الاثنين بساحة إطارات مستعملة على مساحة 1000م بمنطقة أبو علندا في العاصمة عمّان.
ووفق الفيديو الذي وصل لـ"الوكيل الإخباري"، تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة دخان سام بكثافة في موقع الحريق.
بدورها تعاملت مديرية دفاع مدني شرق عمّان مع الحريق الذي نشب في ساحة الإطارات وتمكنت من إخماده واحتوت الساحة أيضا على مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
وقال المصدر في بيان إن الأجهزة المعنية بذلت جهودا كبيرة ومضنية في عمليات مكافحة الحريق والتي مكنتهم من السيطرة عليه ومنع امتداده دون وقوع أي إصابات بالأرواح، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

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