Tuesday, 05 December 2023 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود خلال المعارك في غزة إلى 5

12/5/2023 6:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، بينهم ضابط من وحدة المظلات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، ونقلته هيئة البث وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 406.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أمس بمقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -أمس- أنها دمرت 28 آلية إسرائيلية بمختلف محاور القتال في قطاع غزة، كما قالت إنها قتلت عددا من جنود الاحتلال من المسافة صفر شمال القطاع، وقصفت تل أبيب برشقات صاروخية.

أما سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي فقالت إنها استهدفت عددا من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم، واشتبكت من المسافة صفر مع جنود الاحتلال في محور التوغل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام اليوم أنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، فضلا عن مستوطنتي نتيفوت وسديروت.

وبدأ جيش الاحتلال عمليته البرية شمال القطاع المحاصر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم توسعت العملية جنوبا بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، ويأتي ذلك بعد أن طلبت تل أبيب من سكان الشمال النزوح إلى الجنوب باعتباره "منطقة آمنة".

MENAFN05122023000205011050ID1107537764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث