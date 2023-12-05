الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود خلال المعارك في غزة إلى 5

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، بينهم ضابط من وحدة المظلات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، ونقلته هيئة البث وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 406.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أمس بمقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -أمس- أنها دمرت 28 آلية إسرائيلية بمختلف محاور القتال في قطاع غزة، كما قالت إنها قتلت عددا من جنود الاحتلال من المسافة صفر شمال القطاع، وقصفت تل أبيب برشقات صاروخية.

أما سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي فقالت إنها استهدفت عددا من آليات الاحتلال العسكرية بقذائف التاندوم، واشتبكت من المسافة صفر مع جنود الاحتلال في محور التوغل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام اليوم أنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، فضلا عن مستوطنتي نتيفوت وسديروت.

وبدأ جيش الاحتلال عمليته البرية شمال القطاع المحاصر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم توسعت العملية جنوبا بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، ويأتي ذلك بعد أن طلبت تل أبيب من سكان الشمال النزوح إلى الجنوب باعتباره "منطقة آمنة".