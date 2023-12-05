تشييع جثماني الشهيدين الفروخ شرق الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN-شيعت جماهير غفيرة، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين محمد سعدي الفروخ (22 عاماً)، وأنس إسماعيل الفروخ (23 عاماً) اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال أمس في بلدة سعير شمال شرق الخليل.





وانطلق موكب التشييع، من أمام المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إلى منزلي ذويهما في منطقة رأس العاروض جنوب سعير، حيث ألقت عائلتاهما نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، قبل أن يُنقلا إلى مسجد العيص وسط البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، قبل أن يواريا الثرى بمقبرة سعير.





وردد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين الفروخ، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وشددوا على ضرورة انتصار شعبنا لقضيته، وطالبوا بتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة أوسع مع الاحتلال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس.





يُذكر أن الشهيد محمد وحيد والديه من الذكور، وأنس متزوج منذ شهرين.