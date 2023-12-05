تشييع جثماني الشهيدين الفروخ شرق الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-شيعت جماهير غفيرة، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين محمد سعدي الفروخ (22 عاماً)، وأنس إسماعيل الفروخ (23 عاماً) اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال أمس في بلدة سعير شمال شرق الخليل.
وانطلق موكب التشييع، من أمام المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إلى منزلي ذويهما في منطقة رأس العاروض جنوب سعير، حيث ألقت عائلتاهما نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، قبل أن يُنقلا إلى مسجد العيص وسط البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، قبل أن يواريا الثرى بمقبرة سعير.
وردد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين الفروخ، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وشددوا على ضرورة انتصار شعبنا لقضيته، وطالبوا بتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة أوسع مع الاحتلال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس.
يُذكر أن الشهيد محمد وحيد والديه من الذكور، وأنس متزوج منذ شهرين.
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