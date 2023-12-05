الأونروا: نزوح نحو 1.9 مليون شخص بغزة منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، نزوح نحو 1.9 مليون شخص في أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى "ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 111 منذ بداية الحرب" على القطاع منذ نحو شهرين.

وأكد البيان "نزوح نحو 1.9 مليون شخص (أكثر من 80 بالمئة من السكان) في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر الماضي".

وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تمكنت "أونروا" من التحقق من وقوع 117 حادثة في 85 من منشآتها منذ بداية الحرب، حسب البيان نفسه.

وأضافت "أونروا" أن "30 من منشأتنا أصيبت بشكل مباشر جراء القصف الإسرائيلي، فيما تعرضت 55 منشأة لأضرار جانبية".

وحتى 2 ديسمبر الجاري، كان ما يقرب من 21. مليون نازح يحتمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك منطقة الشمال، حسب المصدر نفسه.

وأشار البيان إلى أن "ما يقرب من مليون نازح كانوا يقيمون في 99 منشأة في مناطق الوسط، ومدينة خان يونس (جنوب غزة)، ومدينة رفح (أقصى الجنوب)".

وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​