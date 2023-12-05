الأونروا: نزوح نحو 1.9 مليون شخص بغزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، نزوح نحو 1.9 مليون شخص في أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأشارت الوكالة في بيان، إلى "ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 111 منذ بداية الحرب" على القطاع منذ نحو شهرين.
وأكد البيان "نزوح نحو 1.9 مليون شخص (أكثر من 80 بالمئة من السكان) في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر الماضي".
وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تمكنت "أونروا" من التحقق من وقوع 117 حادثة في 85 من منشآتها منذ بداية الحرب، حسب البيان نفسه.
وأضافت "أونروا" أن "30 من منشأتنا أصيبت بشكل مباشر جراء القصف الإسرائيلي، فيما تعرضت 55 منشأة لأضرار جانبية".
وحتى 2 ديسمبر الجاري، كان ما يقرب من 21. مليون نازح يحتمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك منطقة الشمال، حسب المصدر نفسه.
وأشار البيان إلى أن "ما يقرب من مليون نازح كانوا يقيمون في 99 منشأة في مناطق الوسط، ومدينة خان يونس (جنوب غزة)، ومدينة رفح (أقصى الجنوب)".
وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
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