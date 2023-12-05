وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تدعو إلى إنشاء قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر.

وأضافت وسائل الإعلام أن الطلب الإسرائيلي جاء إثر هجوم الحوثيين ضد 3 سفن تجارية ومدمرة أميركية.

وأوضحت أن القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل لتشكيلها ستعمل بإطار تحالف متعدد الجنسيات في باب المندب.