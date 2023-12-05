وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تدعو إلى إنشاء قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر.
وأضافت وسائل الإعلام أن الطلب الإسرائيلي جاء إثر هجوم الحوثيين ضد 3 سفن تجارية ومدمرة أميركية.
وأوضحت أن القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل لتشكيلها ستعمل بإطار تحالف متعدد الجنسيات في باب المندب.
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