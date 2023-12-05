القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سمو رئيس الحرس الوطني‎

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سمو رئيس الحرس الوطني
التاريخ
12/5/2023 6:05:48 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني.
وخلال اللقاء، تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني.
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