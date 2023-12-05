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القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سمو رئيس الحرس الوطني‎

12/5/2023 6:05:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني.

وخلال اللقاء، تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني.

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