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الاتحاد... حكمة المؤسسين

12/5/2023 6:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلّت ذكرى قيام الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر واحتفل شعب الإمارات والمقيمون على أرضها بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

تلك الوحدة التي قاد مسيرتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه - مؤسس الدولة، ومعه إخوانه حكام الإمارات، الذين أدركوا ببعد نظرهم أن قوّتهم تكمن في اتحاد إماراتهم في كيان واحد، يعود بالنفع والفائدة علی البلاد وسائر العباد، وأن الاتحاد هو السبيل لحفظ أجيالهم، وتطوير إماراتهم، وبه تشق الدولة طريقها نحو التقدم والرقي بخطی ثابتة.

فخطّت الإمارات خطوات النجاح والازدهار، بسياسات حكيمة انتهجتها القيادة الرشيدة على مرّ 5 عقود، وضعت فيها اسم الإمارات عالياً بين الدول والأمم، وكسبت ثقة الشعوب العربية والإسلامية والعالمية بسياساتها الواضحة ونهجها الثابت في تفاعلاتها مع القضايا المحلية والدولية.

وبفضل تلك السياسات الناجحة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التى يتمتع فيها الفرد بأعلی مستوی دخل سنوي، وأصبحت قبلة الاستثمار التي يقصدها كل من أراد أن يشق طريقه نحو النجاح والتميز من كل أرجاء العالم، وذلك للسياسات والإجراءات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة.

وبالأمس.. احتفلت الإمارات بعيد الاتحاد، ابتهاجاً وفخراً بما سطّره الآباء والأجداد، ليعود بالنفع علی الأحفاد والأجيال.

وقد شارك المقيمون علی أرضها من كل الجنسيات شعب الإمارات بهجتهم وفرحتهم، فتحية طيبة وتهنئة قلبية للإمارات قيادة وشعباً، ونبارك لهم الاحتفال بعيد الاتحاد، وندعو الله أن يديم فرحتهم، ويصون وطنهم، وينعم بالأمن علی ربوع إماراتهم.

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