مفاجأة.. برشلونة يدرس التخلص من ليفاندوفسكي

يدرس مسؤولو نادي برشلونة، عرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الكتالوني، للبيع عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن انخفاض مستوى ليفاندوفسكي هذا الموسم، دفع إدارة برشلونة للتفكير في بيعه عقب نهاية الموسم، إذا حصلت على عرض مالي جيد.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليفاندوفسكي يعيش الآن أسوأ فترة له مع برشلونة على المستوى الفني، ويتعرض لانتقادات شديدة على أثر ذلك، مشيراً إلى أن مسؤولي البلوغرانا لديهم حالة من القلق أن يتواصل تراجع مستوى المهاجم البولندي وينهار إلى ما هو أكثر من ذلك.

وأكد البرنامج، أن هناك حالة عدم رضا داخل قلعة برشلونة، حول مستوى ليفاندوفسكي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة، التي انتهت لصالح البرسا بهدف نظيف.

ولم يسجل ليفاندوفسكي مع برشلونة خلال آخر 3 مباريات، كما أنه هز شباك المنافسين مرتين فقط في آخر 10 مواجهات له مع البرسا.

وتراجع المعدل التهديفي لليفاندوفسكي هذا الموسم، مقارنه بما أحرزه مع البارسا الموسم الماضي، حيث سجل هذا الموسم 8 أهداف فقط في 17 مباراة، أما الموسم الماضي أحرز 41 هدفاً في 63 مباراة.

وكان ليفاندوفسكي انتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة صيف 2022، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

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