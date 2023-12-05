وفاة أمريكية بعد تعرضها لهجوم سمكة قرش بجزر البهاما

قالت الشرطة إن امرأة من ولاية ماساتشوستس الأمريكية لقيت حتفها بعد تعرضها لهجوم من قبل سمكة قرش خلال ممارسة رياضة التجديف في جزر البهاما صباح أمس الاثنين.

وقالت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما، في بيان لصحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية، إن المرأة البالغة من العمر 44 عاما، وهي من بوسطن، كانت تمارس رياضة التجديف مع أحد أقاربها بعيدا عن الشاطئ في منتجع غرب نيو بروفيدانس نحو الساعة 11:15 صباحا (1615 بتوقيت جرينتش) "عندما تعرضت للعض من قبل سمكة قرش".

وقال البيان إن أحد رجال الإنقاذ المناوبين في المنتجع، والذي لم تذكر الشرطة اسمه، شهد الهجوم وخرج في قارب إنقاذ، حيث سحب المرأة والرجل على متنه.

وقالت الشرطة إنه بمجرد وصول المرأة على متن السفينة، أجرى رجال الإنقاذ عملية الإنعاش القلبي الرئوي بينما كانت السفينة متجهة إلى الشاطئ، لكن المرأة "عانت من إصابة بالغة في الجانب الأيمن من جسدها"، مضيفة أنه تم إعلان وفاتها في مكان الحادث.

ولم تذكر الشرطة اسم المرأة في انتظار إخطار أقرب أقربائها، بحسب البيان.

وقالت الشرطة "لقد تم فحصها في مكان الحادث من قبل رجال الإسعاف، الذين خلصوا إلى عدم وجود أي علامات حيوية على الحياة ".

ولم يتضح على الفور نوع سمكة القرش التي عضت المرأة ولا حجمها.

ووفقا لملف هجوم القرش الدولي التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي بالولايات المتحدة، قبل وفاة المرأة، تم توثيق 32 هجوما غير مبرر لأسماك القرش في جزر البهاما منذ عام 1749.