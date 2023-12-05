متفوقاً على هالاند وساكا.. صلاح يواصل حصد الجوائز بالدوري الإنجليزي

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة جديدة، في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن خلال وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وتمثلت الجائزة في تتويج صلاح بلقب أفضل لاعب لعام 2023، المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم بإنجلترا، وتم الإعلان عن فوز النجم المصري بالجائزة، بعدما احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها صلاح بهذه الجائزة، حيث سبق وحصل عليها عامي 2018 و2021.

وتفوق صلاح على باقي منافسيه الذين تواجدوا بالقائمة المرشحة المختصرة، حيث ضمت كل من هالاند ورودري ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وكيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد، وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا.

وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح: "أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري، أريد فقط أن أقول شكراً جزيلاً لكم، أنا أقدر ذلك حقاً".

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد، غداً الأربعاء، بالجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يتطلع لقيادة الريدز لمواصلة صراع المقدمة في البطولة التي غاب لقبها عن قلعة أنفيلد في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما يتفوق على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة، وذلك بعد مرور 14 جولة على انطلاق البريميرليغ.

يشار إلى أن صلاح يتصدر حالياً ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفاً في 20 مباراة خاضها حتى الآن، كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن هالاند المتصدر.

ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة.

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