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«ستاندرد أند بورز» تتوقع أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030

12/5/2023 6:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الثلاثاء، أن الهند ستصبح ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الاختبار الرئيسي للبلاد سيكون تحرير "الفرص الهائلة" لتصبح مركز التصنيع العالمي الكبير المقبل.

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، إن وكالة التصنيف العالمية، مقرها الولايات المتحدة، تتوقع أن تصبح الهند أسرع اقتصاد رئيسي نموا في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 % بحلول عام 2026، ارتفاعا من 4ر6 % من النمو المتوقع في السنة المالية الحالية.

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي 2ر7 % في السنة المالية 2022-23، حتى نهاية مارس الماضي.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 8ر7 % خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو الماضي، وبنسبة 6ر7 % خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي.

MENAFN05122023000110011019ID1107537661

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