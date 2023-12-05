حاكم رأس الخيمة يوجه بتخفيض رسوم الترخيص التجاري في المناطق الجنوبية

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتخفيض رسوم الترخيص التجاري بنسبة 25% لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الجنوبية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار متابعة سموه لسير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وانسجاماً مع الجهود المبذولة من الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية بهذه المناطق وتطويرها، وتوزيع منافع التنمية المستدامة في الإمارة على كافة المناطق.

كما وجه سموه بإجراء تخفيض نسبته 20% على رسوم تجديد المنشآت التي تأثرت بأعمال البنية التحتية التي تمت على شارع الشيخ محمد بن سالم، وأي مخالفات ترتبت عليها من كافة الدوائر والهيئات الحكومية المحلية وغرفة رأس الخيمة، خلال فترة التضرر من أعمال البنية التحتية، ومنحها مدة عامين للاستفادة من التخفيض.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة نسبة الإشغال العقاري والاستثماري والسكني وتنشيط الحركة التجارية في ظل ما تشهده الإمارة من نشاط اقتصادي ملحوظ.

وتشمل المناطق الجنوبية التي يشملها برنامج الدعم: (وادي كوب - العيم - أذن - الساعدي - أم عرج - الغيل - اعسمه - مسافي - دفتا - الغمرة - وادي اصفني - اصفي - كدرا - شوكة - العجيلي - المنيعي - صخيبر - وادي القور - الحويلات - رافاق – النصلة).