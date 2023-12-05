طائرة مسيّرة تقتل بـ «الخطأ» 85 مدنياً في نيجيريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتلت غارة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري 85 مدنيا على الأقل عن طريق الخطأ الأحد في قرية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان الثلاثاء.
وأوضح الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ على صفحتها في فيسبوك "تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمرا". وقد أكد ناطق الثلاثاء هذا البيان. وكان الجيش أعلن الاثنين أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي لكنه لم يقدم أي حصيلة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05122023000110011019ID1107537597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.