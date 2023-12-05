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طائرة مسيّرة تقتل بـ «الخطأ» 85 مدنياً في نيجيريا

12/5/2023 5:29:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتلت غارة نفّذتها مسيّرة تابعة للجيش النيجيري 85 مدنيا على الأقل عن طريق الخطأ الأحد في قرية في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف في بيان الثلاثاء.

وأوضح الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ على صفحتها في فيسبوك "تلقى مكتب المنطقة الشمالية الغربية تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمرا". وقد أكد ناطق الثلاثاء هذا البيان. وكان الجيش أعلن الاثنين أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي لكنه لم يقدم أي حصيلة.

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